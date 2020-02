Facebook

Schauspielerin Ornella Muti © APA

Nach der Absage von Lindsey Vonn und dem öffentlichen Desaster auf einer Pressekonferenz am Donnerstag hat Richard Lugner nun doch im letzten Moment seinen prominenten Stargast für den diesjährigen Opernball am 20. Februar präsentiert. Nicht auf einer Pressekonferenz, sondern per Aussendung. Es handelt sich um die italienische Schauspielerin Ornella Muti (65). "Aus meiner Sicht ist das ein toller Gast", so Lugner.

Muti, geboren am 9. März 1955 in Rom, ist die Tochter einer deutschbaltischen Mutter und eines neapolitanischen Vaters. Sie hat drei Kinder. Ihre älteste Tochter Naika Rivelli (46) arbeit wie ihre Mutter als Model und Schauspielerin.

Ornella Muti debütierte 1970 im Film Recht und Leidenschaft. Bekannt wurde sie durch den Skandalfilm Die letzte Frau (1976) von Marco Ferreri, populär in den 1980er Jahren in einer Reihe von Komödien mit Adriano Celentano ("Der gezähmte Widerspenstige", "Gib dem Affen Zucker").

Muti spielte überwiegend in italienischen Produktionen. Ihr erster britischer Film war Flash Gordon (1980). Auch außerhalb der Welt des Films inszenierte sich Ornella Muti als Sexsymbol – und wurde, wie schon Gina Lollobrigida und Sophia Loren, als "Traumfrau" und Inkarnation von Dolce Vita und Amore gefeiert. Mehrfach war Ornella Muti auf dem Cover der großen Modezeitschriften wie Vogue und Elle zu sehen.