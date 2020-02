Facebook

Immer noch auch schön exzentrisch unterwegs: Lady Gaga © Scott Roth/Invision/AP

Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga (33) hat ein Foto von sich veröffentlicht, das Spekulationen um einen neuen Freund befeuert. Auf Instagram postete sie am Montag ein Foto, das sie, offenbar auf einer Jacht, innig umschlungen mit einem Mann zeigt. Dazu schrieb sie: "Wir hatten so viel Spaß in Miami. Ich sende Liebe an all meine kleinen Monster und Fans, ihr seid die besten!" Dazu setzte sie ein rotes Herzsymbol.

Vorab waren Bilder aufgetaucht, die sie mit dem Mann Hand in Hand beim Super Bowl am vergangenen Sonntag in Miami (USA) zeigten. Zuvor war lange spekuliert worden, sie habe ein Verhältnis mit Schauspieler Bradley Cooper, mit dem sie in dem Film "A Star Is Born" spielte. Der gemeinsame Song "Shallow" hatte im vergangenen Jahr zwei Grammys gewonnen. Am vergangenen Sonntag wurden in Los Angeles erneut zwei Soundtracks von Lady Gaga mit Grammys ausgezeichnet.