Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Postet immer wieder christliche Botschaften: Popstar Justin Bieber © APA

Der kanadische Popsänger Justin Bieber (25, "Believe") ist sportbegeistert - und bekennender Christ, wie er jetzt gleichzeitig bewies. "Wir alle haben unsere eigene, einzigartige Beziehung zu Gott. Jeder hat einen Zugang zu ihm!", sagte er in einem etwas bizarren Instagram-Video vom Donnerstag (Ortszeit), das ihn beim Spiel mit einem Eishockeyschläger und einen kleinen Ball weißen zeigt.

Bereits vor einer Woche hatte Bieber ein Bild seiner Frau Hailey Bieber (23) auf Instagram gepostet - mit dem Bibelvers "Habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht". Dazu schrieb der Musiker: "Gott wird all die Wünsche deines Herzens erfüllen." Das seit knapp sechs Monaten verheiratete Paar besucht regelmäßig Gottesdienste.

Vor kurzem feierte Biebers zehnteilige YouTube-Dokumentation "Seasons" Premiere. Am 14. Februar erscheint sein fünftes Studioalbum "Changes". Und ab Mai geht der Sänger auf fünfmonatige Tour durch die USA und Kanada.