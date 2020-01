"Ich war dabei, mich mit dem Alkohol und den Tabletten umzubringen", enthüllte sie in ihrer Autobiografie "Open Book".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jessica Simpson © AP

Die US-Sängerin und Schauspielerin Jessica Simpson (39, "Ein Duke kommt selten allein") ist nach eigenem Bekenntnis in der Vergangenheit alkohol- und tablettenabhängig gewesen. "Ich war dabei, mich mit dem Alkohol und den Tabletten umzubringen", enthüllte sie in ihrer Autobiografie "Open Book", die im Februar erscheint. Auszüge davon hat das US-Promi-Magazin "People" am Mittwoch veröffentlicht.

Der Grund war nach Simpsons Angaben, dass sie als Kind missbraucht wurde. Um mit der emotionalen Belastung fertig zu werden, nahm sie Drogen. Seit 2017 sei sie mit Hilfe einer Therapie und ihrer Familie jedoch trocken, schreibt Simpson in ihrem Buch. Seit 2014 ist sie mit dem Ex-Footballspieler Eric Johnson verheiratet. 2012 kam ihre gemeinsame Tochter Maxwell Drew zur Welt, 2013 Sohn Ace Knute und im März 2019 Tochter Birdie Mae Johnson.