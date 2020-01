Samu Haber, ehemalige "The Voice"-Coach, ist mit Drogen ertappt worden. Jetzt muss er sich in seiner Heimat Finnland verantworten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Samu Haber ergriff selbst die Initiative und veröffentlichte die Nachricht. Der Musiker (43) postete ein Porträt auf seinem Instagram-Kanal und schrieb ein paar ehrliche Zeilen an Fans und Follower.

"Ich bin heute darauf aufmerksam geworden, dass ich wegen des Verdachts eines Drogendelikts später in diesem Jahr vors Gericht in Finnland muss", eröffnet Samu Haber seinen Fans. "Im Sommer 2019 nahm ich an einer Aftershowparty teil und gebe zu, dort eine kleine Dosis Drogen, die mir kostenlos angeboten wurde, konsumiert zu haben."

"Drogen zu nehmen ist ein Verbrechen und falsch", nimmt er seine Vorbildfunktion spät aber doch ernst: "Dafür bestraft zu werden, ist absolut richtig. Ich war wirklich blöd und habe keine Entschuldigung dafür. Ich werde daraus lernen. Ich entschuldige mich für mein Verhalten bei meinen Lieben, der Band, Partnern und jedem, der von mir als eine Art Vorbild denkt."