Chloe Sevigny © APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Die amerikanische Schauspielerin Chloe Sevigny - bekannt etwa aus der TV-Serie "American Horror Story" - wird mit 45 Jahren erstmals Mutter. Ihr Sprecher habe die Schwangerschaft bestätigt, berichtete die US-Zeitschrift "People" am Dienstag. Es ist der erste Nachwuchs für Sevigny und ihren Freund Sinisa Mackovic.

Die Schauspielerin ist mit dem Galeristen laut "TMZ.com" seit gut einem Jahr zusammen. Das Internetportal veröffentlichte am Dienstag Fotos des Paares bei einem Spaziergang in New York, auf denen der Babybauch der Schauspielerin deutlich zu sehen ist.

Sevigny spielte auch in der Serie "Big Love". Sie war für einen Oscar als beste Nebendarstellerin in dem Drama "Boys Don"t Cry" (2000) nominiert. Im vorigen Jahr spielte sie an der Seite von Bill Murray und Adam Driver unter der Regie von Jim Jarmusch in der Zombie-Komödie "Dead Don't Die" mit.