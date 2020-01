Auf Instagram postete Bieber am Freitag mehrere Bilder mit dem Namen seines neues Liedes. Das Video dazu soll am Samstag folgen.

Justin Bieber veröffentlicht erste Single seit vier Jahren © AP

Sänger Justin Bieber (25, "Sorry") hat seine erste Single seit vier Jahren veröffentlicht. Das Lied "Yummy" ist auch das erste Lied seines für dieses Jahr angekündigten fünften Studio-Albums. Auf Instagram postete Bieber am Freitag mehrere Bilder mit dem Namen seines neues Liedes. Das Video dazu soll am Samstag folgen.

Erste Reaktionen in den sozialen Netzwerken waren hauptsächlich positiv. Fans freuten sich, dass es wieder ein neues Solo-Lied von Bieber gibt. Zuletzt hatte der Kanadier mit Künstlern wie Ed Sheeran und Billie Eilish zusammengearbeitet.

Auf Instagram hatte der Sänger Ende Dezember 2019 ein Video veröffentlicht, in dem er unter dem Hashtag "#Bieber2020" neben einem Album auch eine Tour durch Nordamerika ab Mai und eine Dokumentation über sich versprach. Den Trailer der zehnteiligen Youtube-Serie veröffentlichte der Sänger zu Silvester. Darin spricht er über die vergangenen vier Jahre.

Bieber redet in dem Video über die "Fehler" seiner Vergangenheit und das, was er durchgemacht habe: "Ich bin der Meinung, dass dieses Album anders ist als die vorherigen - wegen der Phase, in der ich mich gerade in meinem Leben befinde."