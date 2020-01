Auf Instragram & Co.Neujahrsgrüße von den Stars für ihre Fans

Zahlreiche Stars schickten ihren Fans Neujahrsgrüße via Instagram & Co. und verrieten, wie sie ins neue Jahr gefeiert haben.

Drew Barrymore postete ein Foto mit 2020-Brille © Screenshot/Instagram

Sie tanzen ins neue Jahr, schicken Botschaften vom Pool oder der Badewanne aus und kleiden sich schick für ihre Fotos: Zahlreiche Stars schickten ihren Fans Neujahrsgrüße via Instagram & Co. und verrieten, wie sie ins neue Jahr gefeiert haben.

Im roten Sakko und die Familie um sich: John Travolta ließ seine Fans mit einer Videobotschaft an seinem Silvester teilhaben.

Ebenfalls sehr schick: Pop-Sängerin Mariah Carey begrüßte das neue Jahr im Glitzerkleid in Punta Cana (Domenikanische Republik).

Action-Star Vin Diesel hat das Jahr 2019 genossen und bedankte sich auf Instagram bei allen, die mit ihm "die Reise angetreten haben".

Volle Kraft voraus:"Ironman" Robert Downey Jr. tanzte ins neue Jahr - zumindest auf der Videomontage, die er gepostet hat.

Auch Super-Star Madonna tanzte ins neue Jahr - und das, obwohl sie derzeit unter zwei Verletzungen leidet. Aber wenn sie eine Lektion gelernt habe im Leben dann sei es, "keine Reue zu zeigen".

Sehr idyllisch gab sich Bill Kaulitz ("Tokio Hotel"): Er postete ein Bild, das ihn gemeinsam mit seinem Bruder Tom Kaulitz und dessen Ehefrau Heidi Klum sowie drei Hunden am Strand zeigt und schrieb dazu: "Happy New Year. Love to all of you from family Kaulitz".

Auch Heidi Klum hat Neujahrsgrüße gepostet - und zwar mit einem Video, das sie mit Ehemann Tom Kaulitz im Bett zeigt.

Auch Pop-Star Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom posteten ein Foto vom Bett aus mit 2020-Brille. Angeblich waren sie schon vor Mitternacht im Bett . . .

Fast nicht zu erkennen: Sängerin Gwen Stefani hat sich vermummt, trägt aber immerhin einen 2020-Haarreifen.

Kim Kardashian und ihr Mann, der Rapper und Musikproduzent Kanye West, posteten ein stylisches Foto mit Wüstenhintergrund und den Worten "To lots of love in 2020".

Ex-James-Bond Pierce Brosnan ließ sich von seiner Frau Kelly fotografieren und schickte seinen Fans Neujahrsgrüße mit "Love and peace".

Gleich mit mehreren Fotos als Montage verabschiedete sich Schauspielerin Reese Witherspoon vom Jahr 2019.

Immer für einen Spaß zu haben: Schauspielerin Drew Barrymore postete ein Bild mit 2020-Brille und den Worten: "2020 here we come!"

Schauspielerin Veronika Ferres und Carsten Maschmeyer grüßen ihre Fans prostend mit Weingläsern und den Worten: "Mögen all eure Wünsche in Erfüllung gehen!"

Ex-Tennis-Ass Boris Becker meinte auf einem Video, das ihn auf einem wilden "Ritt" durch die Wüste zeigt: "Driving into 2020 . . . "

Ebenfalls abenteuerlich unterwegs: Schauspieler Michael Douglas ist auf einer Safari-Tour und wünscht mit Elefanten im Hintergrund einen "great start to 2020!"

Sänger Justin Bieber und seine Frau Hailey Baldwin geben sich auf ihrem Foto ganz leger.

Auch entspannt: "How I Met Your Mother"-Star Neil Patrick Harris, der in Costa Rica feierte und eine Botschaft vom Pool aus schickte.

Die Moderatorin und Sängerin Victoria Swarovski meldete sich von den Malediven.

Die deutsche Ferneh-Moderatorin Katja Burkard feierte Silvester in Cannes und filmte das Feuerwerk am Hafen: "Ich wünsche euch allen ein glückliches, gesundes, zufriedenes, freudiges, erfolgreiches, lustiges, amüsantes, verrücktes, witziges, spannendes & friedliches 2020".

Barbara Schöneberger grüßte ihre Fans übrigens aus einer mit Badeschaumgefüllten Badewanne. Allzu glücklich schaut sie allerdings nicht aus.