Die Queen und Prinz Philip feiern heute 72. Hochzeitstag

Das frisch vermählte Paar anno 1947 © AP

Am 20. November 1947, also vor genau 72 Jahren, haben sich Queen Elizabeth II. (93) und Prinz Philip (98) bei einer prunkvollen Zeremonie in der Westminster Abbey das Jawort gegeben. Aus Anlass des Hochzeitstags teilte der offizielle Facebook-Account der Königsfamilie zwei Pärchenbilder der beiden Royals, darunter eine Schwarz-Weiß-Aufnahme vom frisch vermählten Paar. Auf dem aktuellen Foto trägt die Queen ein rosa Kostüm und Prinz Philip einen dunklen Anzug.

"Wir wünschen Ihrer Majestät, der Queen, und seiner Königlichen Hoheit, dem Herzog von Edinburgh, einen sehr glücklichen 72. Hochzeitstag", heißt es in dem Post. Eine romantisches Date zwischen den beiden dürfte es aber nicht geben. Wie englische Medien berichten, soll Prinzgemahl Philip auf dem Familienlandsitz in Sandringhamn weilen, während seine Frau in London ihren Verpflichtungen nachgeht.