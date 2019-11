Facebook

© AP

"Der Bösewicht bei James Bond ist so ein Traum, fast eine klassische Figur, wie ein Klischee, das reizt mich", sagte Eidinger in Berlin. Aber weil es Gerüchte gibt, dass der nächste Bond eine Frau ist: "Jetzt könnte ich vielleicht der Bond-Boy sein, der in einer knappen Badehose aus dem Wasser steigt."