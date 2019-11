Facebook

Alfons Haider zur FPÖ: "Ja verdammt nochmal, schaut ihr euch eure Jungpolitiker vorher nicht an?" © APA/ROLAND SCHLAGER

Das Video zeigt den FPÖ-Ortsparteiobmann von Loosdorf (Bezirk Melk), wie er den rechten Arm in die Höhe streckt und "Hitler" sagt. Zuvor hatte ihn der Filmende mit "sag etwas" zum Sprechen aufgefordert. Der Filmende quittiert den Hitlergruß mit "Ja, genau so passt das. Unser Chef."

Auch für Entertainer Alfons Haider ist damit endgültig die Schmerzgrenze erreicht. In einem Facebook-Posting ärgert sich Haider über den nächsten Einzelfall in der Freiheitlichen Partei: "Ja verdammt nochmal, schaut ihr euch eure Jungpolitiker vorher nicht an, werden die nicht eingeschult (sicher auf eure Art)?", fragt er.

"Eure Wähler den ihr als kleinen Mann der Straße verkauft will die ganzen braunen Ausrutscher nicht wirklich - aber offenbar, so zeigen es viele Einzelfälle, sehr viele eurer Mandatare", wettert Alfons Haider gegen die FPÖ und ist überzeugt: "Die große Mehrheit der Österreichischen Bevölkerung lehnt dies ab, denn solche Ereignisse lassen immer mehr Menschen in diesem Land sehen, was wir nicht brauchen ..."

Der Loosdorfer Politiker wurde mittlerweile aus der niederösterreichischen FPÖ ausgeschlossen. Mehr zur Causa lesen Sie hier.