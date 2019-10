Der neue Freund von US-Sängerin Miley Cyrus, der Australier Cody Simpson (22), hat die TV-Show "The Masked Singer" in Australien gewonnen.

Cody Simpson © Richard Shotwell/Invision/AP

Der neue Freund von US-Sängerin Miley Cyrus, der Australier Cody Simpson (22), hat die TV-Show "The Masked Singer" in Australien gewonnen. Der Sänger postete am Montag (Ortszeit) ein Video auf Instagram, das ihn beim Anschauen des Show-Finales zeigt. Dazu schrieb er: "Das Geheimnis ist gelüftet. Ich habe die Krone!"

"The Masked Singer Australia" veröffentlichte das Ergebnis ebenfalls auf Instagram. Die Show lief vom 23. September bis zum 21. Oktober 2019 beim TV-Sender "Network 10". Seit wenigen Wochen ist Simpson offiziell mit Kollegin Miley Cyrus (26, "Wrecking Ball") liiert. Cyrus hatte im August die Trennung von ihrem Mann, dem australischen Schauspieler Liam Hemsworth (29), bekanntgegeben.