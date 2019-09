Facebook

Gabalier und Schneider gemeinsam bei der Romy-Gala 2017. © APA/HERBERT NEUBAUER

Die Lebensgefährtin von Andreas Gabalier, Fernsehmoderatorin Silvia Schneider, hat am Sonntag nachmittag auf Facebook ein Trennungspost veröffentlicht. Silvia Schneider schreibt darin: "Nachdem es uns einfach nicht vergönnt wird, in unserer eigenen Geschwindigkeit über Dinge nachzudenken, zu sprechen und zu reflektieren.... mit Geduld, Feingefühl und viel Verständnis... und unwahre Spekulationen überhand nehmen... versuchen wir nun auf diesem Wege, das zu sagen, was für uns bis jetzt unaussprechlich war.

Wir wünschen einander als Menschen Liebe und Zufriedenheit, das viel besungene Quäntchen Glück und den ewigen Evergreen: Gesundheit. Weiters die Erfüllung zahlreicher großer (es sind so viele) wie auch kleiner Träume (es sind so einfache)."

Das wortreiche Posting endet mit: " Danke, mein Freund. So long... und ganz bestimmt auf ein Wiedersehen.... und weil allein Goethe es in Worte fassen kann: ,Es nimmt der Augenblick, was Jahre geben.' ...und damit Schluss.

Die 37-jährige Linzerin war seit 2013 mit Andreas Gabalier zusammen. In den letzten Wochen mehrten sich die Gerüchte, dass die beiden sich auseinandergelebt hätten.

Gabalier hatte kürzlich sein 10-Jahres-Bühnenjubiläum gefeiert. Bis dato hat sich der erst vor wenigen Wochen von einer schweren Viruserkrankung genesende Musiker noch nicht offiziell zur Trennung geäußert.