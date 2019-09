Auf dem Weg zum Big Barn Dance Festival in New Mexico starb Nachwuchsstar Kylie Rae Harris bei einem Autounfall. Sie hinterlässt eine kleine Tochter.

Country-Sängerin Kylie Rae Harris war auf dem Weg nach Taos im US-Bundesstaat New Mexico, wo sie am 5. September beim Big Barn Dance Festival einen Auftritt gehabt hätte. In einem Instagram-Post ließ sie ihre Fans wissen, dass sie sich auf das Festival und vor allem auf Taos freue, weil schon ihre Großeltern dort gelebt hätten.

Am Mittwoch Abend riss sie ein Autounfall aus dem Leben. Drei Autos sollen in den Unfall verwickelt gewesen sein. Die Country-Sängerin fuhr einen davon. Auch eine 16-jährige kam bei dem Unfall ums Leben.

Kylie Rae Harris war schon zwölf Stunden unterwegs, bevor sie sich das letzte Mal via Instagram meldete. Der Nachwuchsstar hinterlässt Tochter Corbie (6). Jetzt werden auf Instagram Spenden zu ihrer Unterstützung gesammelt.