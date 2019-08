Facebook

Macht eine Pause: der Sänger Ed Sheeran © (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan)

Die letzten zwei Jahre war Sänger Ed Sheeran (28) vor allem mit einer Sache beschäftigt: auf Tour zu sein und Konzerte zu spielen. Viele Konzerte. 260 Auftritte legte der Hit-Gigant hin, mehr als 7,5 Millionen Fans waren dabei. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Zumindest vorerst.



In seiner Heimatstadt Ipswich spielte Ed Sheeran vier Abschlussshows. Berichten zufolge soll er sich dort bei seinem Publikum verabschiedet haben.



"Wie ihr vielleicht wisst, bin ich seit über zwei Jahren auf 'Divide'-Tour und das hier ist der letzte Tag. Es ist wirklich bittersüß. Ich liebe, dass ihr alle hier seid und wir das in Ipswich zu Ende bringen. Das ist wahrscheinlich mein letzter Gig für vielleicht 18 Monate", soll Ed auf der Bühne gesagt haben.



Schenkt man der Zeitschrift "The Sun" Glauben, soll der Rückzug von Ed Sheeran mit seiner Ehefrau Cherry Seaborn (27) zu tun haben. Angeblich möchte er in Zukunft mehr Zeit mit ihr verbringen.



Einige Medien spekulierten über ein generelles Karriere-Aus. Mittlerweile hat sich allerdings Ed Sheeran auch per Instagram zu Wort gemeldet. Er fühle sich missverstanden und bezichtigte die Presse "überdramatisch" zu sein. Seine Pause sei lediglich dazu da, ein neues Album aufzunehmen und Zeit mit seinen Katzen zu verbringen.