Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Reminiszenz an ihre Zeit als Schauspielerin in der Anwaltsserie Suits: Herzogin Meghan © AP

Vor wenigen Wochen startete in den USA die neunte und letzte Staffel der Anwaltsserie "Suits". Nach dem Ausscheiden von Herzogin Meghan (38), die jahrelang eine Hauptrolle besetzte, haben die Macher nun einen kleinen Witz eingebaut, in dem sie auf das royale Leben von Meghan verweisen. Diesen Job als hängte sie sozusagen ja mit der Hochzeit von Prinz Harry (34) an den Nagel.

Achtung, Spoiler!

Die heute Herzogin war sieben Staffeln lang als Anwältin Rachel Zane zu sehen, die mit einer Hochzeit (und einem Umzug aus Seattle) aus der Serie geschrieben worden war. Und nun liefert die Figur Adams eine Antwort auf die Frage, wie es denn Rachel eigentlich gehe.

Kate und Meghan: Royaler Familienausflug Wenn Papa Harry Polo spielt, ist auch Archie mit dabei. (c) AP (Andrew Matthews) Und selbstverständlich schaut auch Louis zu, schließlich ist auch sein Vater William auf dem Feld mit dabei. Der einjährige Louis ist selbst schon ein flotter Sportler. (c) AP (Andrew Matthews) Aber Mama Kate kann den Wirbelwind immer noch einfangen. (c) AP (Andrew Matthews) Bevor es in die Sonne geht, gibt es für Baby Archie noch eine ordentliche Portion Sonnenschutz (c) AP (Andrew Matthews) Kuscheln mit Mama Meghan (c) AP (Andrew Matthews) William und Harry haben übrigens in unterschiedlichen Teams gespielt . . . (c) AP (Andrew Matthews) . . . und dabei ordentlich Einsatz gezeigt. (c) AP (Andrew Matthews) Klicken Sie sich weiter durch. (c) AP (Andrew Matthews) (c) AP (Andrew Matthews) (c) AP (Andrew Matthews) AP 1/11

"Gut", erklärte dieser. "Wenn ich Dir sagen würde, wie gut, dann würdest du mir wahrscheinlich nicht glauben."