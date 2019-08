Das frisch vermählte Ehepaar Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) sollen illegal in der berühmten Blauen Grotte von Capri gebadet haben und müssen dafür laut RTL 6000 Euro Strafe zahlen.

Das frisch vermählte Paar bei seiner Hochzeitsfeier auf Capri © PHOTOPRESS.at

Am vergangenen Wochenende haben sich das Supermodel und der Tokio Hotel-Gitarrist auf der italienischen Trauminsel Capri das Jawort gegeben. Dort hatten sie bereits vor einem Jahr für Aufsehen gesorgt, weil sie illegal in der berühmten Blauen Grotte gebadet hatten. Damals blieb die Planscherei allerdings ohne Folgen. Nun jedoch sollen Heidi Klum und Tom Kaulitz in flagranti ertappt worden sein und müssen dafür angeblich eine hohe Strafe zahlen.

Der erste Besuch in der Grotte 2018:

So berichtet es jedenfals der deutsche Sender RTL. Demnach soll das frisch vermählte Ehepaar die berühmte Höhle mit rund 20 Freunden und Familienmitgliedern besucht haben, was grundsätzlich erlaubt ist. Nur Baden ist in der Höhle aus Sicherheitsgründen verboten. "Die Polizei hat sie nicht innen erwischt, sondern als sie aus der Höhle rausgekommen ist, weil Heidi komplett nass war. Das hat für die Polizei als Beweis gereicht", weiß der italienische Journalist Mariano Della Corte zu berichten. Heidi und ihr Gatte müssten demnach rund 6.000 Euro Strafe zahlen und hätten eine Anzeige für den Ausflug bekommen.