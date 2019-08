Facebook

Die Schönheitskönigin von Venezuela, Thalia Olvino. © AP

Mitten in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krisen ist in Venezuela eine neue Schönheitskönigin gewählt worden. Die 19-jährige Marketingstudentin Thalia Olvino aus dem Bundesstaat Delta Amacuro wurde zur Miss Venezuela gekrönt. Ende des Jahres soll sie das südamerikanische Land bei der Wahl zur Miss Universe vertreten. Bild von der Misswahl. In Venezuela haben Misswahlen eine enorme gesellschaftliche Bedeutung. Foto © AP Venezuela ist eine Supermacht im internationalen Geschäft mit der Schönheit. Sieben Miss Universe und sechs Miss World stammen aus dem südamerikanischen Land. Um die Auswahl und das Training von Models und Schönheitsköniginnen ist in Venezuela eine ganze Industrie entstanden.

Allerdings steckt das Land in einer schweren Krise. Seit Monaten liefern sich Staatschef Nicolás Maduro und der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó einen erbitterten Machtkampf. Aus Mangel an Devisen können zudem kaum noch Lebensmittel, Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs importiert werden. Millionen Venezolaner haben ihre Heimat bereits verlassen.