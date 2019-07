Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hannelore Elsner verstarb im April im Alter von 76 Jahren © (c) APA/DPA/OLIVER STRATMANN (OLIVER STRATMANN)

Das aufgrund des Todes der deutschen Schauspielerin Hannelore Elsner nicht vollendete Filmprojekt "Lang lebe die Königin" soll doch noch fertiggestellt werden. Der Bayerische Rundfunk wolle den Film mit hochkarätiger Besetzung abschließen, berichtete die Illustrierte "Bunte" am Mittwoch vorab unter Berufung auf ARD-Kreise.

Demnach sollen andere Schauspielerinnen die noch fehlenden Szenen der im April im Alter von 76 Jahren verstorbenen Elsner übernehmen. Gedreht werden soll mit Iris Berben, Hannelore Hoger, Gisela Schneeberger, Eva Mattes und Judy Winter. Derzeit suche die Produktionsfirma Drehtermine.