In London

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ließen sich die Premiere in London nicht entgehen: Harry und Meghan © APA/AFP/TOLGA AKMEN

Der britische Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) haben sich am Sonntag zur Europa-Premiere des Disney-Remakes "König der Löwen" auf dem Roten Teppich in London gezeigt. Meghan trug ein schwarzes Kleid und hohe Schuhe. Harry kam im Smoking. Dabei waren auch die Popstars Beyoncé mit Ehemann Jay-Z, Pharell Williams und Elton John.

Harry und Meghan sind große Afrika-Fans. Sie unterstützen eine Disney-Initative zur Erhaltung der Löwenpopulation auf dem Kontinent, wie der Buckingham-Palast mitteilte. Im Herbst wollen sie zusammen mit Baby Archie auf eine Reise nach Südafrika gehen. Harry will auch nach Angola, Malawi und Botswana einen Besuch abstatten.

Sie begrüßten auch Elton John Foto © APA/AFP/POOL/NIKLAS HALLE'N

Bei einer Reise auf dem Kontinent waren sich Harry und Meghan nach eigenen Angaben auch näher gekommen. "Wir kampierten unter den Sternen", schwärmte der Prinz in einem früheren BBC-Interview.