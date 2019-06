Facebook

Carl Schell beim Begräbnis seines Bruders Maximilian Schell in Preitenegg 2014 © Markus Traussnig

Die Filmwelt trauert: Mit Carl Schell ist am Donnerstagabend im schweizerischen Locarno der letzte der vier großen Schell-Geschwister Maria, Maximilian und Immy verstorben. Der gebürtige Lavanttaler wirkte in zahlreichen deutschen und amerikanischen Filmen und Serien mit – etwa in dem Kriegsfilm "Der blaue Max" (1966), in der Fernsehserie "Butler Park" (1972) oder im Thriller "Bei Vollmond Mord" (1961). Meist waren es Nebenrollen, die Carl Schell bekleidete. Daneben machte er sich aber auch als Bühnenschauspieler, Regisseur, Produzent und Autor einen Namen.