Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Annett Louisan beim Public Viewing des Eurovision Song Contest 2019 in Hamburg © (c) APA/dpa/Daniel Bockwoldt (Daniel Bockwoldt)

Wie Sängerin Annett Louisan (42) sich selbst beschreibt? "Ich bin fast ein bisschen der Anti-Star", sagte die zierliche deutsche Sängerinin unlängst. Wenn sie Konzerte gibt, vergisst man die Aussage aber schnell wieder, denn wo sie auftritt, füllt sie Hallen. Nicht mit Glamour und Show, vielmehr beeindruckt sie mit ihrer Stimme und den eindringlichen Texten.

2004 wurde Louisan mit dem Song "Das Spiel" (Album Boheme) bekannt. 2005 tourte sie durch Deutschland. Später nahm sie deutsche "Chansons" auf und ging 2006 wieder erfolgreich auf Tourneee.

Babypause

2015 legte sie eine Pause ein, mittlerweile ist sie auch Mutter geworden. Vor einem Jahr begann sie, das Material, das vor der Babypause entstanden war, durchzusehen. Mit ihrem siebenten Album "Kleine große Liebe" kommt Annett Louisan nun auch nach Österreich.

Am 31. Oktober tritt sie in der Wiener Stadthalle F auf, am 1. November im Salzburger Congresshaus und am 3. April 2020 im Brucknerhaus Linz auf.