Kultur- und Medienminister Gernot Blümel hat bei der Nationalratssitzung am Mittwoch mit einem ungewohnten Outfit für Erstaunen gesorgt.

© APA/JAKOB HUTER

Kultur- und Medienminister Gernot Blümel hat bei der Nationalratssitzung am Mittwoch mit einem recht ungewohnten Outfit für Erstaunen gesorgt - gelinde gesagt. Der ÖVP-Minister betrat das Parkett des Parlaments phasenweise ganz ohne Schuhe, die Füße in türkise Söckchen gehüllt.

Blümel trug deutlich sichtbar Socken in der neuen ÖVP-Parteifarbe Türkis. Aus seinem Büro verlautete, dies habe keinen tieferen Hintergrund, sondern sei einzig allein der Bequemlichkeit geschuldet. Auch in seinem Ministerium soll Blümel schon öfter ohne Schuhe Gäste empfangen haben. Er fühlt sich in seiner Rolle eben wie zu Hause, egal wo er ist.

Zieht es Ihnen bei Ihrer Politik auch die Schuhe aus, Herr Minister @Gernot_Bluemel? pic.twitter.com/gyl6BwWJUu — SPÖ (@SPOE_at) 15. Mai 2019

Die SPÖ nahm einen Schnappschuss des Blümel ohne Schuhe während einer Rede von Jetzt-Abgeordneter Alma Zadic jedenfalls zum Anlass, dem Regierungsmitglied eine rhetorische Frage zu stellen. "Zieht es Ihnen bei Ihrer Politik auch die Schuhe aus?", wollte die Oppositionspartei wissen.