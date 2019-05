Anlässlich des Muttertags schwelgt Heidi Klum (45) in alten Erinnerungen und zeigt in einem Instagram-Video ihre ersten Erlebnisse als stillende Mutter.

Heidi Klum, hier im Bild mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz © APA/AFP/ISAAC LAWRENCE

Anlässlich des Muttertags schwelgt Heidi Klum (45) in alten Erinnerungen und zeigt in einem Instagram-Video ihre ersten Erlebnisse als stillende Mutter. Das intime Video wurde in wenigen Stunden mehr als eine Million Mal aufgerufen. "So begann das alles für mich als Mutter", schreibt die Moderatorin der ProSieben-Show "Germany's next Topmodel" dazu.

"Tag 1 mit der kleinen Leni. Was für ein Segen, vier großartige Kinder zu haben", so Klum Leni wurde im Jahr 2004 geboren.

Heidi Klum hat vier Kinder aus den Beziehungen mit Flavio Briatore und Sänger Seal. Sie ist mit dem Musiker Tom Kaulitz verlobt. Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, Heidi Klum sei schwanger.