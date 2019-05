Facebook

Soll sich angeblich verlobt haben: Sophia Thomalla © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Seit ein paar Monaten ist es kein Geheimnis mehr: Sophia Thomalla (29) und der Fußballtorwart Loris Karius (25) sind ein Liebespaar. Thomalla ist für ihren Freund sogar in die Türkei gezogen, da Karius als Torwart für "Besiktas Istanbul" aktiv ist. "Loris kann wegen des Trainings und der Spiele kaum nach Deutschland kommen. Da muss ich als Spielerfrau Abstriche machen", erklärte die 29-Jährige damals im Gespräch mit der „BILD“-Zeitung.



Einige Fans sind jetzt aber der Meinung, dass sich in der Zwischenzeit mehr bei den beiden getan haben soll. So wird dem Model aktuell in den sozialen Netzwerken zu ihrer Verlobung gratuliert. Zwar handelt es sich dabei bis jetzt um ein unbestätigtes Gerücht, aber: Die Spekulationen hat Thomalla immerhin selbst in die Welt gesetzt. Auf Instagram teilte sie nämlich ein Foto, das sie Arm in Arm mit Karius zeigt. Dazu schrieb sie lediglich das Wort "Yes!".