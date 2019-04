Facebook

Nasasi Belinda, mitte, wurde zur "Miss Curvy" gewählt © APA

In Uganda ist bei einem umstrittenen Schönheitswettbewerb für füllige Frauen erstmals eine "Miss Curvy" gekürt worden. Die Geschäftsfrau Nasasi Belinda setzte sich am Freitagabend in der Hauptstadt Kampala gegen 24 andere Finalistinnen durch.

Sie wolle eine Inspiration für Frauen mit üppigen Kurven sein, sagte Belinda. "Dicker zu sein als andere, ist kein Problem. Seid glücklich mit euch selbst und hört niemals damit auf. Macht einfach immer weiter."

Der Wettbewerb sollte dazu beitragen, Vorurteile gegenüber übergewichtigen Menschen abzubauen und gängige Schönheitsideale zu hinterfragen. Er war jedoch auch Teil einer Regierungskampagne, um Touristen in das ostafrikanische Land zu locken.

Im Februar hatte Tourismusminister Godfrey Kiwanda erklärt, kurvige Frauen sollten zur "Touristenattraktion" werden, genau wie "die Natur, die Sprache oder die Küche" Ugandas. Empörte Frauenrechtlerinnen forderten daraufhin Kiwandas Rücktritt. "Das ist pervers. Zu denken, dass Frauen in unserer Zeit als Sexobjekte benutzt werden können, ist absurd, und wir verurteilen das", sagte Rita Aciro, Geschäftsführerin des ugandischen Frauennetzwerks.