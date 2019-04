Erster Gig seit zwei Jahren. Bieber, der zuletzt mit seinen psychischen Problemen für Schlagzeilen gesorgt hatte, kündigte dabei neues Album an.

Justin Bieber wagt sich wieder auf die Bühne © AP

Popstar Justin Bieber hat sich bei Sängerin Ariana Grande für den gemeinsamen Auftritt beim Coachella-Festival bedankt. "Ari, du bist spitze", schrieb er am Dienstag auf Instagram zu einem Foto, auf dem er Grande auf der Bühne umarmt. Sie hatte ihn am Sonntag bei ihrem Gig überraschend zu sich gebeten. Es war Biebers erster Bühnenauftritt nach zwei Jahren, er kündigte dabei auch ein neues Album an.

Der 25-jährige Kanadier hatte zuletzt berichtet, sich vermehrt um seine Gesundheit und die Familie kümmern zu wollen. "Ich bin jetzt sehr darauf konzentriert, einige tief verwurzelte Probleme zu lösen, die ich wie die meisten von uns habe, so dass ich nicht auseinanderfalle, so dass ich meine Ehe aufrechterhalten kann und der Vater sein kann, der ich sein will", schrieb Bieber vor einem Monat auf Instagram.

Der Popstar, der mit dem US-Model Hailey Baldwin verheiratet ist, hatte zuletzt immer wieder offen über seine Probleme mit dem frühen Ruhm gesprochen.

