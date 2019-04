Am Gründonnerstag kam Semino Rossis erstes Enkelkind auf die Welt. Es hört auf den Namen Leonhard.

Schlagerstar Semino Rossi wurde erstmals Opa © Wolfgang Jannach

Schlagersänger Semino Rossi ist zum ersten Mal Großvater geworden. Wie seine Agentur am Samstag mitteilte, kam am Gründonnerstag Enkel Leonhard zur Welt gekommen. "Ich bin der glücklichste Opa der Welt", wurde der 56-Jährige zitiert. Leonhard bringt stolze 4.100 Gramm auf die Waage.

Tochter Laura (28) wurde bei der Geburt von ihrer Mutter begleitet, Seminos Frau Gabi (55), eine erfahrene Hebamme. "Das ist das schönste Ostergeschenk, das ich je bekommen habe," freute sich Rossi.

Nach den Feiertagen fährt der gebürtige Argentinier, der in Tirol lebt, mit seinen Musikern nach Wolfsburg, um sich dort auf der großen Show-Bühne auf die Premiere seiner "Unplugged Latino-Tournee" am 26. April 2019 vorzubereiten. Bis Mitte Mai stehen Livekonzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf dem Programm.