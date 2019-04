Was steckt hinter dem Gerücht: Prinz William soll seine Frau, Herzogin Kate, mit einer ihrer Freundinnen betrogen haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gelten als Traumpaar ohne Skandale: Kate und William © (c) APA/AFP/POOL/GARETH FULLER (GARETH FULLER)

Wieder tauchen Gerüchte rund um die angebliche Untreue von Prinz William auf. Er soll seine Frau, Herzogin Kate, während der letzten Schwangerschaft betrogen haben. Laut Bild-Zeitung soll der Prinz mit Kates Freundin, Ex-Model Rose Hanbury (35), betrogen haben.

Wie das Magazin InTouch berichtet, soll William schon einmal eine kurze Liaison gehabt haben - damals mit der britischen Aristokratin Isabelle Calthorpe.

Für die Schauspielerin/Model habe er schon länger geschwärmt, heißt es. Das war vor der Verlobung. Beide Damen sind heute verheiratet - letztere mit dem 34 Jahre alten Sam Branson, erstere mit dem britischen Filmemacher David Rocksavage. Rose Hanbury soll nur wenige Kilometer von William und Kate entfernt wohnen. Kate soll den Kontakt mittlerweile abgebrochen haben und das auch von ihrem Mann verlangt haben.

Gerüchte in Buchform

Auch die britische Royal-Expertin Katie Nicholl erhob in ihrem Buch "William und Harry: Behind the Palace Walls" den Vorwurf, der Erstgeborene von Prinzessin Diana habe Kate mit Calthorpe betrogen.

Prinz William und Herzogin Kate gelten als royales Traumpaar und sind seit rund acht Jahren verheiratet. Das Paar hat mittlerweile drei Kinder, das letzte, Prinz Louis, kam im April 2018 zur Welt.