Peter Lindbergh hatte noch nie zuvor von dem Schlagerstar Helene Fischer gehört. © APA/dpa/Jens Kalaene

In Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt Helene Fischer zu den größten Schlagerstars. Sie füllt reihenweise ganze Stadien und hat Millionen Fans. Und doch gibt es offenbar Menschen, die mit ihrem Namen nichts verbinden. Einer davon ist Promi-Fotograf Peter Lindbergh. Noch dazu ein Deutscher, der seit mehr als 40 Jahren in Paris lebt, hatte er vor dem Shooting für das Magazin "Vogue"mit Fischer im vergangenen Jahr angeblich noch nie von der Sängerin gehört.

Keine Ahnung, wer Helene Fischer ist

"Ich hatte keine Ahnung, wer Helene Fischer ist", gestand der Fotograf jetzt im Interview mit der "Bild". "Ich hatte den Namen noch nie gehört, das muss man natürlich auch mal sagen. Das ist schon ein Kunststück, wenn man hört, was für Stadien sie füllt."

Doch als der 74-Jährige die Schlagersängerin zum Shooting in Paris traf, war er mehr als verzaubert. "Ich stellte sie mir ein bisschen laut vor. Doch dann kam eine sensible Frau in den Raum, sehr fein. Ich war total verblüfft und dachte: Das kann doch nicht wahr sein!"

Team war begeistert

Die Bilder , die in der Januar-Ausgabe der "Vogue" erschienen, zeigen eine bis dato so noch nie gesehene Helene: Ungeschminkt und ohne pompöse Kostüme ist die 34-Jährige auf den Schwarz-Weiß-Aufnahmen zu sehen.