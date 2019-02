Facebook

Ex-Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (26) hat ein großes Herz für Hunde: Sie hat während ihres Aufenthalts auf Mallorca zwei Hundebabys im Müll gefunden. „Ich werde nie verstehen, wie grausam der Mensch sein kann.Wie kann man nur so herzlos sein und Welpen in den Müll werfen?! “, schrieb sie unter ein Foto, das sie auf Instagram veröffentlichte. Es zeigt einen Welpen, der so winzig ist, dass er gerade einmal in ihre Handfläche passt.

Unterdessen hält Jennys Mutter die Leser über den Gesundheitszustand der Welpen auf dem Laufenden: Den Babys gehe es gut, sie würden alle zwei Stunden etwas zum Trinken bekommen.