Seit vier Monaten befindet sich Bill Cosby in Pennsylvania in Haft. Wegen schwerer sexueller Nötigung in drei Fällen erwartet den 81-Jährigen US-Schauspieler und Comedian eine mindestens drei- bis maximal zehnjährige Haftstrafe. Wie die amerikanische Zeitung USA Today berichtet, soll der 81-Jährige aus einem abgeschirmten Bereich in einen Gemeinschaftsteil der Haftanstalt verlegt worden sein, wo er sich die Zelle mit anderen Insassen teilen muss. Aufgrund seiner Beeinträchtigung und seines Alters (Cosby soll beinahe blind sein), sei er auf die Hilfe eines Begleiters angewiesen.

Laut USA Today hat Cosby von seiner Familie bisher keinen Besuch bekommen, auch weil er dies selbst nicht will: „Er will seine Familie nicht in dieser Umgebung haben“, sagte Andrew Wyatt, ein Sprecher des ehemaligen Schauspielers, dem Bericht zufolge. Angeblich machte seine Frau Camille Cosby (74) nur Stippvisiten während des Strafverfahrens ihres Mannes.

Bill Cosby: Gefängnis für den Ex-Fernsehliebling Polizisten führten den 81-Jährigen am Dienstag in Handschellen aus dem Gerichtssaal in Norristown in Pennsylvania. (c) AP (Jacqueline Larma) In einer Sammelstelle wird entschieden, in welche der 24 Haftanstalten des Bundesstaats Cosby kommt. Er muss eine Strafe von mindestens drei und höchstens zehn Jahren Haft absitzen. (c) AP (Mark Makela) Der Tag der Abrechnung sei für Cosby endlich gekommen, sagte Anwältin Gloria Allred, die mehrere der Frauen vertritt. 60 Frauen hatten Cosby sexuelle Übergriffe unterschiedlicher Art vorgeworfen. (c) AP (Matt Rourke) Andrea Constand (Mitte) und Janice Dickinson verlassen nach dem Urteil das Gerichtsgebäude (c) AP (Mark Makela) "Die Vergewaltigung ist in meine Seele eingraviert", teilte das Model Janice Dickinson nach dem Urteil mit, deren Fall zu keiner strafrechtlichen Verfolgung geführt hatte. Dickinson hatte im Prozess als Zeugin ausgesagt. (c) AP (Mark Makela) Stacey Pinkerton (links) mit Chelan Lasha (c) AP (Matt Rourke) Sunni Welles, links, mit Stacey Pinkerton und Chelan Lasha (c) AP (Matt Rourke) Sunni Welles lässt ihren Emotionen nach dem Spruch freien Lauf (c) AP (Matt Rourke) Auch Victoria Valentino (links) ist erleichtert (c) AP (Mark Makela) Andrea Constand (links) mit Kristen Feden (c) AP (Matt Slocum) Janice Dickinson: Eine Geste des Triumpfes (c) AP (Matt Slocum) Cosbys Verteidiger Joseph Green scheiterte beim Versuch, Cosby gegen Kaution auf freien Fuß zu bekommen, bis über das geplante Berufungsverfahren entschieden ist. Dieses würde beim nächst höheren Gericht verhandelt, dem Superior Court in Harrisburg. Dieses Gericht muss den Fall anhören - anders als der übergeordnete Supreme Court, das höchste Gericht im Staat Pennsylvania. Cosby muss zusätzlich eine Geldstrafe von 25.000 Dollar (21.200 Euro) zahlen und die Gerichtskosten des Strafprozesses tragen. (c) AP (Mark Makela) 1/12