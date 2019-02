Facebook

Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche leitet Festivaljury © (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ)

Mit einer Gala hat am Donnerstagabend die 69. Berlinale begonnen. Über den roten Teppich vor dem Festival-Palast am Potsdamer Platz liefen außer Festival-Leiter Dieter Kosslick und der diesjährigen Jury-Präsidentin Juliette Binoche zahlreiche andere Stars aus der Filmbranche sowie Prominente aus der Politik.

Schauspieler wie Iris Berben, Sebastian Koch, Heike Makatsch und die Regie-Legende Wim Wenders flanierten an den Film-Fans vorbei. Der deutsche Außenminister Heiko Maas kam mit seiner Lebensgefährtin, der Schauspielerin Natalia Wörner. Auch die Grünen-Politiker Claudia Roth und Konstantin von Notz waren dabei. Moderiert wurde die Gala von Anke Engelke.

Eröffnungsfilm der Berlinale ist das Drama "The Kindness of Strangers" der dänischen Regisseurin Lone Scherfig. Bis zum 17. Februar werden rund 400 Filme gezeigt. Die sechsköpfige Jury wird von der Oscar-prämierten französischen Schauspielerin Binoche angeführt und ist zur Hälfte mit Frauen besetzt.

Für Kosslick ist es nach 18 Jahren die letzte Berlinale als Leiter des Festivals. Kulturstaatsministerin Monika Grütters lobte, er habe sich immer für eine Filmkunst stark gemacht, "die sich einmischt".

Berlinale: Tag eins Anke Engelke und Max Raabe eröffneten die Berlinale gemeinsam mit Direktor Dieter Kosslick. Rund 400 Filme werden bis zum 17. Februar gezeigt. (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) Die Schauspielerin Juliette Binoche leitet dieses Jahr die Berlinale-Jury. (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) Über den roten Teppich spazierte der britische Schauspieler Bill Nighy. Er spielt in "The Kindness of Strangers" die Nebenrolle eines verpeilten Hoteldirektors. (c) AP (Michael Sohn) Das deutsche Model Toni Garn posierte für die Fotografen. (c) APA/AFP/JOHN MACDOUGALL (JOHN MACDOUGALL) Veronica Ferres (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) Andrea Riseborough (c) AP (Michael Sohn) Iris Berben (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) ... klicken Sie sich durch die Bilder! (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) (c) APA/AFP/JOHN MACDOUGALL (JOHN MACDOUGALL) (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) (c) AP (Michael Sohn) (c) AP (Michael Sohn) (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) (c) APA/AFP/JOHN MACDOUGALL (JOHN MACDOUGALL) 1/18