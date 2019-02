Beyonce ernährt sich schon seit Jahren vegan. Wer sich an der Sängerin ein Beispiel nimmt, hat jetzt die Chance für 30 Jahre geltende Konzert-Tickets zu gewinnen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Werben für vegane Ernährung: Beyonce und Jay-Z © APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Sängerin Beyonce und ihr Ehemann, der Rapper Jay-Z, wollen Fans mit der Aussicht auf ein 30-Jahre-Dauerticket zu mehr veganer Ernährung animieren. Die 37-jährige Künstlerin kündigte die Aktion auf Instagram an. Der Hauptpreis, der unter allen Teilnehmern verlost wird, besteht darin, dass der Gewinner auf jeder offiziellen Tour von Beyonce oder Jay-Z ein Konzert umsonst besuchen darf. Was man dafür tun muss? Mindestens 18 Jahre alt sein, sich für das "Green Print Project" anmelden und auf "Meatless Mondays" (kein Fleisch am Montag) und pflanzenbasierte Mahlzeiten umsteigen.

Nach 30 Jahren ist mit dem Gratis-Eintritt dann Schluss. Sollte Jay-Z bis dahin noch auftreten, wäre er ein rappender Senior von knapp 80 Jahren.

Hintergrund des "Greenprint Project" ist nachhaltige Ernährung, die die Umwelt schützen soll. Teilnehmer der Aktion müssen nicht komplett vegan leben. Sie sollen lediglich versuchen, ihren Konsum von Fleisch und tierischen Produkten zu verringern. Das Projekt wirbt etwa dafür, vegan zu frühstücken und montags kein Fleisch zu essen.