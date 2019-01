Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Sloterdijk © (c) AP (Eckehard Schulz)

Peter Sloterdijk ist der aktuell wichtigste Intellektuelle des deutschen Sprachraumes - jedenfalls laut der neuen Rangliste des deutschen Magazins "Cicero". Der Philosoph löst damit Schriftstellerdoyen Martin Walser ab, der auf Platz 4 abrutschte. Wichtigster Österreicher in dem nach einem mehrstufigen Verfahren ermittelten Reihung ist Peter Handke auf Platz 5 - nach Rang 3 im Jahr 2017.

Die Stockerlplätze nehmen neben Sloterdijk sein Berufskollege Jürgen Habermas sowie der Autor Hans Magnus Enzensberger ein. Die wichtigste weibliche Intellektuelle wiederum kommt aus Österreich: Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek verbesserte sich um einen Platz auf Rang 7. Sie ist neben Alice Schwarzer auf Platz 9 die einzige Frau in den Top Ten. In diesen findet sich (auf Rang 10) auch Schriftsteller Daniel Kehlmann, der einen rasanten Aufstieg von Platz 18 beim vormaligen Ranking hinlegte.

Peter Handke ist als bester Österreicher auf dem fünften Platz zu finden Foto © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Ungleich wuchtiger fällt allerdings der Aufwärtstrend beim 80-jährigen deutschen Ökonomen Klaus Schwab aus, der sich auf Rang 30 findet - und 2017 noch gar nicht im Ranking aufschien. Reinhold Messner konnte sich immerhin von Rang 21 auf 15 verbessern, Peter Weibel um einen Platz auf Rang 75 - ein Platz hinter Claus Peymann, der gleich um 32 Plätze abstürzte.

Die aktuelle Reihung der 500 wichtigsten Intellektuellen des deutschsprachigen Raumes wurde von "Cicero" bereits zum sechsten Mal veröffentlicht. Als Verfahren wird die Relevanz der Personen in den zehn vergangenen Jahren ermittelt. Dazu zieht man die Präsenz in den 160 wichtigsten deutschsprachigen Publikationen heran, die Zitierung im Internet, Querverweise im Archiv Munzinger und die Treffer in der wissenschaftlichen Literaturrecherche Google Scholar.

Der allgemeine Trend sei dabei laut Studienautor, dass Journalisten und Schriftsteller weniger stark in der intellektuellen Elite vertreten seien und die Naturwissenschafter, Mediziner und Ökonomen hinzulegten. Zugleich finden sich mit Vertretern wie Wolf Biermann (Rang 39) oder Jan Böhmermann (Rang 40) auch Künstler in der Zusammenschau.

Nicht in den Top hundert: Universalkünstler André Heller (auf Platz 107 direkt vor Frank Castorf) und Autor Robert Menasse (um gleich 96 Plätze auf Rang 119 verbessert). Überraschend auf Platz 147: Autor Wolf Haas. Überraschend erst fünf Plätze hinter ihm im Intellektuellen-Ranking: Philosoph Paul Liessmann, der sich immerhin damit trösten kann, gleich 197 Plätze gut gemacht zu haben.