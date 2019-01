Facebook

Crystal Award für Sir David Attenborough © APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Für ihren Einsatz um Kunst und Kultur zeichnete das Weltwirtschaftsforum (WEF) die saudische Regisseurin Haifaa Al-Mansour, den britischen Naturfilmer Sir David Attenborough und die US-amerikanische Dirigentin Marin Alsop aus.

Mit den Crystal Awards, die WEF-Mitgründerin Hilde Schwab am Montagabend in Davos übergab, würdigt die Organisation traditionell am Vorabend ihrer Jahrestagung herausragende Künstler. Die Geehrten inspirierten dazu, jenseits der Konventionen nach Lösungen für globale Herausforderungen zu suchen, hieß es zur Begründung.

Attenborough zeigte sich optimistisch, dass es mithilfe eines guten Plans sowie öffentlich-privater Partnerschaften einen "neuen Deal für die Natur" geben könne. "Wir können eine Welt mit klarer Luft und klarem Wasser schaffen", sagte er. Al-Mansour sagte, durch ihre Filme fühle sie sich als Teil einer großen Welt. "Ich wollte eine Stimme haben. Ich wollte eine Leidenschaft haben. Ich wollte glücklich sein."

Alsop dirigierte anschließend das Eröffnungskonzert. Die US-Dirigentin tritt ab der Saison 2019/20 ihr Amt als Chefdirigentin des ORF Radio Symphonieorchesters Wien an.