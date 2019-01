Facebook

Adam Levine ist mit seiner Band Maroon 5 schon seit Jahren auf den großen Bühnen der Welt vertreten © AP/Silvia Izquierdo

Die US-Popband Maroon 5 mit Leadsänger Adam Levine wird am 3. Februar die Halbzeit-Show bei der Super Bowl in Atlanta performen. In der Show werden auch die Rapper Travis Scott und Big Boi auftreten. Dies hat die National Football League (NFL) am Sonntag bekanntgegeben.

Pop-Superstar Rihanna soll laut US-Medienberichten im Oktober ein Angebot abgelehnt haben, weil sie den früheren NFL-Quarterback Colin Kaepernick in seinem Protest gegen Polizeigewalt gegen Schwarze und Ungleichheit im Land unterstützt.

Die Halbzeit-Show dieses Sport-Großereignisses gilt als eine der wichtigsten Unterhaltungsbühnen der USA. Superstars wie Prince, Bruce Springsteen, Madonna, Beyonce, Lady Gaga oder Katy Perry sind bereits aufgetreten. Im Vorjahr war Justin Timberlake an der Reihe, damals hatte die Show in den USA ein TV-Publikum von 103 Millionen Sehern - ein absoluter Rekord für irgendein TV-Event in den USA.