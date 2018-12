Es war eine Show, die alles bot - außer Zweisamkeit. In ihrer großen "Helene-Fischer-Show" schwebte die Sängerin ohne ihren neuen Freund und Tänzer ihrer Show, Thomas Seitel, über die Bühne.

Helene Fischer © APA/HERBERT PFARRHOFER

Sie ist der Superstar. Aber natürlich hatten diesmal alle auf SEINEN Auftritt gewartet: auf den Tänzer und Akrobaten Thomas Seitel, den Fans inzwischen als den neuen Mann an Helene Fischers Seite kennen. Der Künstler, den man bei ihren Auftritten bisher schon oft gemeinsam mit der Sängerin auf dem Trapez turnen sah, trat an diesem besonderen Abend aber nicht auf.

Pikant: Angeblich hat der Tänzer seine Teilnahme an der Show "aus privaten Gründen" abgesagt. Das meldete die "Hamburger Morgenpost". Wird ihm der Rummel um seine Beziehung zu Helene Fischer bereits jetzt zu viel?

Aufgezeichnet wurde die Show, die immer am Christtag im Fernsehen läuft, jedenfalls bereits Anfang Dezember. Die Beziehung der beiden war damals noch nicht öffentlich, Helene offiziell seit Jahren mit Florian Silbereisen zusammen. Erst kurz vor Weihnachten gab dann das langjährige Traumpaar des deutschen Schlagers sein Liebes-Aus bekannt. Zugleich bestätigte die Sängerin, es gebe "einen neuen Mann" in ihrem Leben "und ich will daraus kein Geheimnis machen."