Freude bei den Royals über den süßen Nachwuchs © APA/AFP/KENSINGTON PALACE

George (5), Charlotte (3) und der sieben Monate alte Louis verzücken den Betrachter. Das Bild zeigt stolze Eltern mit ihren drei Sprösslingen. "Der Herzog und die Herzogin von Cambridge freuen sich darüber, ein neues Foto ihrer Familie teilen zu können", heißt es seitens des Palastes auf Instagram und Twitter. Und weiters: "Das Bild wurde von dem Fotografen Matt Porteous aufgenommen und zeigt den Herzog und die Herzogin mit ihren drei Kindern in Anmer Hall."

Die Royals präsentieren sich nicht in steifer Abendmode oder edler Cocktail-Kleidung, sondern sie tragen Jeans und Blautöne tragen - und geben so ein besonders harmonisches Bild ab.

Louis (offiziell: Prinz Louis von Cambridge) steht übrigens an fünfter Stelle in der Thronfolge - nach Opa Charles, Vater William, Bruder George und seiner Schwester Charlotte.