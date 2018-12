Facebook

Die Brautleute Isha Ambani und Anand Piramal © AP

Mit geballter Prominenz aus Bollywood und den USA ist die Hochzeit der Kinder zweier Milliardäre zum gesellschaftlichen Ereignis des Jahres in Indien geworden. Für die Hochzeit von Isha Ambani (27), Tochter des reichsten Mannes Indiens, strömten zahlreiche Stars am Mittwoch in das Luxus-Privathochhaus der Familie in der Unterhaltungs- und Finanzmetropole Mumbai.



Angeblich hat die Hochzeit 100 Millionen Dollar gekostet. Die mehr als 5000 Gäste sollen mit 50 Jets eingeflogen worden sein. Um den ganzen Prunk sozial verträglich zu machen, gab es Armenausspeisungen für 5000 Bedürftige.

Ambani heiratete Anand Piramal (33), den Sohn des Immobilien- und Pharma-Magnaten Ajay Piramal. Zu den Gästen gehörten Bildern in indischen Medien zufolge Star-Schauspieler wie Amitabh Bachchan sowie Priyanka Chopra, die von ihrem frischgebackenen Ehemann, dem US-Sänger Nick Jonas, begleitet wurde - das Paar hatte erst wenige Tage zuvor in Indien geheiratet. Auch Sportler, Modedesigner und Politiker waren dabei - darunter die frühere US-Außenministerin, First Lady und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. © AP

Indische Hochzeiten finden meist über mehrere Tage statt. Bei einer Vor-Hochzeitsfeier am Wochenende in einem Palast war Medienberichten zufolge die US-Star-Sängerin Beyonce aufgetreten - sie hatte auch ein Foto von sich in indischer Kleidung veröffentlicht. Ein völlig verwackeltes Amateur Video zeigte Clinton, ihren Amtsnachfolger John Kerry und den indischen Film-Superstar Shah Rukh Khan beim Tanzen zu indischen Filmsongs.

Hilary Clinton war nur eine der prominenten Gäste Foto © AP

Mukesh Ambani, der Vater der Braut, landete in der jüngsten Liste der reichsten Menschen der Welt des Magazins "Forbes" auf dem 19. Platz. Sein Vermögen wird demnach auf mehr als 40 Milliarden US-Dollar geschätzt. Sein Energie-Konglomerat Reliance Industries gilt als wertvollstes Unternehmen Indiens.