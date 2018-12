Hailey Baldwin über Instagram"In der Sekunde, in der ich wieder online gehe, bekomme ich sofort Angst"

Facebook

Hailey Baldwin © (c) APA/AFP/ANGELA WEISS (ANGELA WEISS)

16 Millionen Menschen folgen dem amerikanischen Model Hailey Baldwin (auch als Lebensgefährtin von Justin Bieber bekannt) auf Instagram. Jetzt offenbarte die 22-Jährige, wie sehr ihr das soziale Netzwerk zusetzt. Sie veröffentlichte ein Bild, auf dem in lilafarbener Schrift die folgenden Sätze zu lesen sind: "Eine Instagram-Auszeit ist das Beste überhaupt. Immer wenn ich mir eine Pause davon gönne, fühle ich mich so viel besser und so viel glücklicher als Person. In der Sekunde, in der ich wieder online gehe, bekomme ich sofort Angst, werde traurig und rege mich auf."

Man solle sie nicht falsch verstehen, erklärte sie weiter: Instagram sei ein wundervolles Tool und ein guter Weg, um Kontakt zu halten. "Aber die Negativität ist extrem laut." Jedes Mal, wenn sie sich in das Netzwerk einlogge, werde ihr Job kritisiert, ihre Beziehung und "eigentlich alle Dinge in deinem Leben, die positiv sind".