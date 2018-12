Der 2013 verstorbene Freiheitskämpfer hätte im Juli seinen 100. Geburtstag gefeiert. Jetzt wurde Mandela in Johannesburg von zahlreichen Stars geehrt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sängerin Beyonce © AP (Andrew Harnik)

Die US-Sängerin Beyoncé und andere internationale Popstars haben am Sonntag die Anti-Apartheid-Ikone Nelson Mandela mit einem Konzert in Südafrika geehrt. Anlässlich des 100. Geburtstags des 2013 verstorbenen ehemaligen südafrikanischen Präsidenten traten sie im Rahmen des diesjährigen Global Citizen Festivals in Johannesburg vor tausenden Zuschauern auf.

Beim Global Citizen Festival erhalten Menschen aufgrund ihres politischen und sozialen Engagements Eintrittskarten. Die Bewegung Global Citizen setzt sich für den Kampf gegen Armut ein.

Neben Beyoncé traten deren Ehemann Jay-Z, der britische Sänger Ed Sheeran, Coldplay-Sänger Chris Martin und US-Popstar Pharrell Williams auf. Unter den südafrikanischen Stars waren Trevor Noah und Bonang Matheba. Die US-Moderatorin Oprah Winfrey war eine der Gastgeberinnen des Abends. Sie lobte Mandelas "Gutherzigkeit und Integrität". Auf der Bühne sprachen auch Mandelas Enkel Ndaba Mandela und die Witwe Graca Machal.

Der langjährige Anti-Apartheid-Kämpfer Mandela wurde 1994 als erster Schwarzer zum Präsidenten Südafrikas gewählt. Er starb am 5. Dezember 2013 im Alter von 95 Jahren.

Nelson Mandela Foto © APA/EPA FILE/Kim Ludbrook (Kim Ludbrook)