Wegen Ohrentzündung Elton John sagt in letzter Sekunde Konzert ab

Elton John © (c) Andy Kropa/Invision/AP (Andy Kropa)

Musik-Legende Elton John (71) hat ein Konzert zu einem Zeitpunkt abgesagt, als viele seiner Fans schon ihre Plätze eingenommen hatten. Als Grund nannte der lokale Veranstalter in Orlando (US-Bundesstaat Florida) eine Infektion im Ohr des Stars. Diese habe dazu geführt, dass der 71-Jährige nicht habe auftreten können.

Auf Twitter beschwerten sich etliche Fans darüber, dass die Absage erst eine halbe Stunde nach dem geplanten Beginn des Auftritts bekanntgemacht worden sei. Der Sänger ist seit September auf seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Tournee. Geplant sind mehr als 300 Auftritte auf allen fünf Kontinenten, darunter auch Konzerte im Mai 2019 in Wien und im Juli in Graz. Im Sommer soll die Verfilmung seines Lebens in Kino kommen, der Titel lautet "Rocketman".