"Ich möchte einfach nur jeden Tag sinnvoll verbringen", meinte der 69 Jahre alte Sänger in einem Interview.

Wurde mit 69 Jahren Vater: Peter Maffay © AP

Rockstar Peter Maffay, der vor kurzem mit 69 Jahren noch einmal Vater geworden ist, denkt nach eigenen Worten nicht ans Alter. "Ich möchte einfach nur jeden Tag sinnvoll verbringen - als Partner meiner Lebensgefährtin und als Vater unserer Tochter Anouk", sagte Maffay ("Tabaluga") der "Bild".

"Ich habe im Augenblick auch überhaupt keine Zeit, über Dinge wie das Alter nachzudenken. Das ist auch nicht nötig, weil mir der liebe Gott eine sehr gute Gesundheit mit auf den Weg gegeben hat." Die 31 Jahre alte Freundin des Musikers hatte Anouk Anfang November zur Welt gebracht.

Niemand müsse mit 69 noch Vater werden - "aber wenn man es will, dann kann man es", sagte Maffay weiter. "Diese Parameter, die möglicherweise irgendwann mal in den Köpfen von einigen wenigen Menschen eine Rolle gespielt haben, sind heutzutage sowieso völlig überholt." Gefragt nach einer möglichen Hochzeit sagte er: "Wir erfreuen uns aneinander und die Zukunft wird zeigen ob wir in diese Richtung denken und ob das für uns irgendwann wirklich wichtig wird."