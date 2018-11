Charles feiert seinen 70er: Er begeht ihn in gelassener Hoffnung, doch noch einmal den Dienst am Thron zu tun. Seine Zeit füllt er als Ökobauer, Menschenrechtskämpfer und Repräsentant.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fast 100 Länder besuchte Charles im Laufe der Jahre bereits: Erst kürzlich war er mit Camilla in Westafrika AFP © APA/AFP/POOL/TOBY MELVILLE

Bereits 2013 hatte ihn das „Time“-Magazin mit dem Titel „Der vergessene Prinz“ am Cover. Heute ist Prinz Charles 70 Jahre jung – und wartet noch immer, 66 Jahre nachdem seine Mutter Queen Elizabeth II. (92) ihren Dienst antrat.

Wäre er normaler Bürger, hätte er das gesetzliche Pensionsalter im Vereinigten Königreich vor fünf Jahren erreicht. Die Zeit im Wartezimmer der Monarchie versuchte er nach Kräften mit Sinn zu füllen: Der Thronfolger wurde zum Biogärtner und Klimaschützer, baute sich so (medial bestens begleitet) eine gewisse Reputation auf – freilich ohne dabei selbst aufs Jagen zu verzichten. Er gibt zu Protokoll, mit Bäumen zu reden (gar keine üblen Gesprächspartner!), und in Ecuador gibt es gar einen Laubfrosch namens Hyloscirtus princecharlesi. Über hässliche Architektur schimpft Charles (davon gibt es heute ja reichlich), für Menschenrechte kämpft er.

Repräsentationsauftritt reiht sich seit Jahrzehnten an Repräsentationsauftritt, seine noch immer rüstige Mutter gab längst mehr und mehr Agenden an ihren Sohn ab. „So dumm bin ich nicht“, ließ Charles die BBC wissen, als die ihn fragte, ob er glaube, auch als König noch politische Kommentare abgeben zu können. Das Verhältnis, das er mit seiner Dauergeliebten (und späteren zweiten Ehefrau) Camilla (71) fern der schönen Fassade rund um seine 1997 verstorbene Gattin Diana unterhielt, verziehen ihm die Briten lange nicht. Heute scheint das Volk ausgesöhnt: In der Beliebtheitsskala liegt der 70-Jährige mit Rang sieben zumindest im soliden Fixstarterfeld. Seine Söhne William (36) und Harry (34) machten ihm mit Hochzeiten und Geburten Freude. Für den Royals-Experten Rolf Seelmann-Eggebert mag ob Charles’ Wanderlust in den schottischen Highlands klar sein: „Er ist kein Schönwetterprinz.“ Wir wünschen trotzdem einen recht sonnigen Geburtstag!

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.