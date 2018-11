Zeichen für Frieden "Paddy" Kelly enthüllte aus Waffen geschmiedete Glocke

Hundert Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hat der 40-jährige Musiker Michael Patrick "Paddy" Kelly in Mainz ein Zeichen für den Frieden gesetzt. Er enthüllte am Sonntag in dem evangelischen Gotteshaus im Rahmen seines Projekts "#PeaceBell" eine aus Waffen geschmiedete Glocke.