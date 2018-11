Facebook

George und Amal Clooney, hier auf der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle © APA/IAN WEST

Er feierte zu Halloween in Las Vegas, sie ist angeblich ausgezogen: Zwischen Amal und George Clooney kriselt es angeblich heftig."George benahm sich wie ein Single", soll ein Besucher laut "InTouch" erzählt haben: "Er war sehr angetan von den weiblichen Gästen und flirtete heftig." Die Gerüchteküche weiß zu erzählen, dass gerade absolute Funkstille zwischen George und Amal herrscht: Die Anwältin habe ihre Koffer gepackt und habe George mitsamt den Zwillingen Ella und Alexander (1) sitzen gelassen.

"Die beiden gehen sich seit Wochen aus dem Weg. Eine Scheidung war schon häufiger Thema, doch so ernst wie jetzt sah es noch nie aus", erzählte ein Freund den Medien. Auch den vierten Hochzeitstag haben die beiden getrennt verbracht - Amal war in New York beim "Women´s Summit", George in Los Angeles.

Das schon lange kolportierte Liebes-Aus könnte für George Clooney allerdings teuer werden, denn es gibt keinen Ehevertrag. Das heißt, das nicht nur das Sorgerecht für die Kinder geregelt werden muss, sondern auch das 500-Millionen-Euro-Vermögen in gleiche Teile aufgeteilt wird.