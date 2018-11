Facebook

Aus fünf sind vier geworden: Die Spice Girls kommen zurück © APA/AFP/LEON NEAL

Es gleicht einer kleinen Sensation: Die Spice Girls werden wieder zusammen durch Großbritannien touren. Ohne Posh Spice. Victoria Beckham (44) hat einfach keine Lust mehr auf ihre Mädchen. Sie möchte sich lieber weiterhin auf ihre erfolgreiche Karriere als Designerin konzentrieren.

Ihren ehemaligen Bandkolleginnen wünscht sie aber alles Gute. In einem Statement auf Instagram ist zu lesen: "Teil der Spice Girls zu sein war ein großer, wichtiger Part meines Lebens und ich wünsche den Mädels so viel Liebe und Spaß für die Tour. Ich weiß, dass sie eine grandiose Show auf die Beine stellen werden und die fantastischen Fans - die alten und die neuen - eine wunderschöne Zeit haben werden."

Es gibt also volle Unterstützung von Posh Spice. Verwunderlich ist das freilich nicht. Sie wird, da sie einen Anteil an den Musikrechten hat, ja auch ganz ordentlich mitverdienen an der Reuinon-Tour.

Am Montag hatten ihre Ex-Kolleginnen, Melanie Brown (43), Emma Bunton (42), Melanie Chisholm (44) und Geri Horner (46, ehemals Halliwell), in einem lustigen Video ihre Reunion in Form einer Tour durch Großbritannien bekanntgegeben. Auftakt ist am 1. Juni 2019 in Manchester.