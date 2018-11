Facebook

1) Mit Waffen oder anderem Kriegsspielzeug zu spielen, ist Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Georg (5), den beiden ältesten Kindern von Prinz William und Herzogin Kate, strengstens verboten.

2) Dining Order: Bei einem Essen mit der Königin dürfen alle Anwesenden erst dann essen, wenn die Queen mit dem Essen begonnen hat. Ist sie fertig, müssen alle anderen ebenfalls aufhören zu essen. Auch für anwesende kleine Kinder gilt die Regel.

3) Ipads und Handys sind nicht erlaubt. Georges Eltern führten ein: Internet und Soziale Netzwerke sind verboten, kein Surfen, keine Video-Spiele.

4) Es ist der königlichen Familie verboten, gegeneinander Monopoly zu spielen.

5) Es gibt einen festen Dresscode. Prince George darf nur Shorts tragen, keine langen Hosen, die als viel zu modern und urban gelten. Auch T-Shirts sind verboten. Charlotte muss in der Öffentlichkeit lange Kleider oder Röcke tragen. Und sie muss lebenslänglich auf farbigen Nagellack verzichten.

6) Andere Menschen dürfen in der Öffentlichkeit nicht berührt werden, es muss immer ein Abstand gehalten werden. Die Kinder dürfen von ihren Freunden berührt werden - erst als Erwachsene gelten sie als "Unberührbare".

7) Die Kinder müssen als Blumenmädchen und Page Boy bei königlichen Hochzeiten herhalten.

Prinz Spaßvogel: Prince George blödelte herum Prinz Spaßvogel Als am Freitag Prinzessin Eugenie ihrem Verlobten Jack Brooksbank in der St.-Georgs-Kapelle von Schloss Windsor ihre Hand inklusive Jawort gab, machte sich einer aus der steifen royalen Feier einfach seine eigene Party. (c) APA/AFP/POOL/VICTORIA JONES (VICTORIA JONES) Prinz Spaßvogel Prinz George (5), der Sohn von Prinz William und Herzogin Kate, der wie seine Schwester Charlotte zur Kinderschar der Blumenmädchen und Pagen gehörte, blödelte mit seiner Cousine Savannah Phillips herum. (c) APA/AFP/POOL/YUI MOK (YUI MOK) Prinz Spaßvogel (c) APA/AFP/POOL/YUI MOK (YUI MOK) Prinz Spaßvogel Da wurden die Musiker imitiert und herumgekichert, bis es schließlich von den königlichen Hochzeitsgästen eine dezente Ermahnung für den kleinen Schelm gab. (c) APA/AFP/POOL/YUI MOK (YUI MOK) Prinz Spaßvogel Seine klenie Schwester hingegen legte wieder einmal einen besonders entzückenden und perfekten Auftritt hin, winkte strahlend in die Menge und erledigte ihre Aufgabe als Blumenmädchen mit konzentriertem Blick. (c) APA/AFP/POOL/VICTORIA JONES (VICTORIA JONES) Prinz Spaßvogel (c) APA/AFP/POOL/YUI MOK (Yui Mok YUI MOK Yui Mok YUI MOK) Prinz Spaßvogel (c) APA/AFP/POOL/STEVE PARSONS (STEVE PARSONS) Prinz Spaßvogel (c) APA/AFP/POOL/TOBY MELVILLE (TOBY MELVILLE) Prinz Spaßvogel (c) APA/AFP/POOL/TOBY MELVILLE (TOBY MELVILLE) Prinz Spaßvogel (c) APA/AFP/POOL/ANDREW MATTHEWS (ANDREW MATTHEWS) Prinz Spaßvogel (c) APA/AFP/POOL/TOBY MELVILLE (TOBY MELVILLE) Prinz Spaßvogel (c) APA/AFP/POOL/DANNY LAWSON (DANNY LAWSON) Prinz Spaßvogel (c) APA/AFP/ANDREW MATTHEWS (ANDREW MATTHEWS) Prinz Spaßvogel (c) APA/AFP/POOL/ANDREW MATTHEWS (ANDREW MATTHEWS) Prinz Spaßvogel (c) APA/AFP/POOL/ANDREW MATTHEWS (Andrew Matthews ANDREW MATTHEWS Andrew Matthews ANDREW MATTHEWS) Prinz Spaßvogel (c) APA/AFP/POOL/ANDREW MATTHEWS (ANDREW MATTHEWS) Prinz Spaßvogel (c) APA/AFP/POOL/TOBY MELVILLE (TOBY MELVILLE) Prinz Spaßvogel AP/Parsons Prinz Spaßvogel AP/Parsons Prinz Spaßvogel AP/Parsons Prinz Spaßvogel AP/Parsons Prinz Spaßvogel AP/Parsons Prinz Spaßvogel AP/Parsons 1/23

8) Betritt die Queen den Raum, muss George einen Diener machen, seine Schwester muss einen Knicks machen, sobald sie fünf Jahre alt ist.

9) Die Nachfolger der englischen Krone müssen getrennt in andere Länder fliegen. Es müssten schon jetzt die Kinder getrennt von den Eltern fliegen, aber William bat um Ausnahme bis zum 12. Lebensjahr von George.

10) Selbst von ihren Freunden dürfen die Kinder nicht mit Spitznamen angeredet werden, zumindest als Prinz und Prinzessin müssen sie angesprochen werden.

Von anderen Regeln war früher schon die Rede. So dürfen die Kinder beim Essen angeblich nicht gemeinsam mit ihren Eltern am Tisch sitzen, da sie noch nicht die strengen "Regeln der Konversation" beherrschen.

Royales Baby: Fotos von George und Charlotte und dem neuen Prinzen Im Tiefschlaf Ist er nicht süß, der kleine Prinz? Die Anstrengungen der Geburt schläft er bei der Heimfahrt jedenfalls gleich einmal weg. APA Auf nach Hause So klein, und schon Fünfter in der britischen Thronfolge! Vorerst ging's aber einmal nach Hause, in den Kensington Palast. APA Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) haben am Montagnachmittag ... (c) AP (Frank Augstein) ... ihr neues Brüderchen im St. Mary's Hospital in London besucht. Prinz William führte seine beiden Kinder an der Hand in die Geburtsklinik, nachdem er sie mit dem Auto selbst vorgefahren hatte. (c) AP (Kirsty Wigglesworth) Nur wenige Stunden zuvor hatte Herzogin Kate (36) in dem Krankenhaus ihr drittes Kind auf die Welt gebracht. (c) APA/AFP/BEN STANSALL (BEN STANSALL) Prinzessin Charlotte, im hellblauen Kleidchen, winkte den Journalisten und Royal-Fans zu, die sich zu Hunderten auf der gegenüberliegenden Straßenseite versammelt hatten. Prinz George trug noch seine Schuluniform. (c) APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS (DANIEL LEAL-OLIVAS) Wie das jüngste Familienmitglied heißen soll, wurde noch nicht bekannt gegeben. (c) APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS (DANIEL LEAL-OLIVAS) Das Baby war um 11.01 Uhr Ortszeit in Anwesenheit von Prinz William geboren worden und wiege etwa 3,8 Kilogramm, hatte der Kensington-Palast mitgeteilt. (c) AP (Kirsty Wigglesworth) Königin Elizabeth II., Prinzgemahl Philip sowie Prinz Charles, Herzogin Camilla und Prinz Harry sind demnach "hocherfreut". (c) APA/AFP/BEN STANSALL (BEN STANSALL) Noch am Abend präsentierte das stolze Elternpaar den Nachwuchs. Ihr Dank gilt dem Himmel. 1/19