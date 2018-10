Justin Bieber ist zu dumm, um einen Burrito zu essen. Diese Vermutung legte ein Bild nahe, das am Wochenende durchs Internet geisterte. Zahlreiche Medien machten sich daraufhin über Bieber lustig. Dumm nur: Das Foto war eine geschickte Fälschung von Youtubern.

Der echte Justin Bieber dürfte wissen, wie man einen Burrito isst. © Jordan Strauss/Invision/AP

Mit ihrer Aktion zeigten die Youtuber von Yes Theory, wie leicht es geworden ist, Medien zu manipulieren. Das Bild zeigte Justin Bieber, wie er quer in einen Burrito beißt. Etwas, was natürlich kein vernünftiger Mensch macht, wenn er nicht den ganzen Inhalt auf seiner Kleidung verteilen möchte.

Der Spott ließ nicht auf sich warten: Nicht nur in den sozialen Medien machten sich Tausende über Justin Bieber lustig, auch viele reguläre Medien in den USA und im deutsprachigen Raum (wie n-tv) berichteten über den kulinarischen Fauxpas des Stars.

Hier die Auflösung der Yes Theory: Sie engagierten Brad Sousa, einen Bieber-Lookalike, um das Video zu fälschen. Und die Medien haben ihr Burritogate.